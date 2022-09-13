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Adıyaman'da kaçak alkol ve sigaralara el konuldu

GÜNDEM 13.09.2022, 11:40
Adıyaman'da kaçak alkol ve sigaralara el konuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gelen istihbaratı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak yollarla elde edilen alkol ve sigaralara el koydu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Gelen istihbaratı değerlendiren ekipler, önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde 10 gram ağırlığında cam şişe içerisine konulmuş  250 adet kaçak votka, 10 gr. ağırlığında cam  içerisine konulmuş 300 adet kaçak rakı ile 460 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

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