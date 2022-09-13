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Adıyaman'da kaçak alkol ve sigaralara el konuldu
GÜNDEM 13.09.2022, 11:40
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gelen istihbaratı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak yollarla elde edilen alkol ve sigaralara el koydu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.
Gelen istihbaratı değerlendiren ekipler, önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerde 10 gram ağırlığında cam şişe içerisine konulmuş 250 adet kaçak votka, 10 gr. ağırlığında cam içerisine konulmuş 300 adet kaçak rakı ile 460 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.
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