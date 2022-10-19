Adıyaman'da kaçak alkol ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda yaklaşık 50 litre sahte alkollü içecek ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında kaçak alkol ihbarı üzerine bir işyerine operasyon düzenledi.

İşyerinde yapılan aramada, 33 adet 0,5 lt pet şişe ve 6 adet bidon içerisinde toplam 46,5 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

İşyeri sahibi şüpheli F.A., hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.