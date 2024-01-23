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Adıyaman'da kablo hırsızlığına 4 gözaltı
GÜNDEM 23.01.2024, 11:58
Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından kablo çalışmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi esnasında yaklaşık 750 metrelik Türk Telekom'a ait kabloyu çalmaya çalıştıkları tespit edilen F.Ş., M.C., Ö.G., ve M.T., suçüstü yakalandı.
Çaldıkları kabloyla gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kablo hırsızlığıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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