Adıyaman'da kablo hırsızları kıskıvrak yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde su motorlarına ait kabloları kestikleri fark edilen 2 şüpheli, suç aletleriyle birlikte Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında tarlada bulunan su motorlarına ait kabloları kesen 2 şüpheli şahıs fark edildi.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada yaklaşık 200 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve bu kabloları kesmekte kullanılan 1 adet demir makas ile 1 adet kerpeten ele geçirildi.

Yapılan kontrolde şüphelilerin R.D. ve M.T. isimli şahıslar oldukları tespit edilirken, Besni Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi.