Adıyaman'da JASAT ekipleri klima hırsızlarını yakaladı

Adıyaman'da JASAT ekipleri aydınlattığı hırsızlık olayına ilişkin 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Uzuntepe köyünde 1 adet klima dış ünitesi, 1 adet klima iç ünitesi ile 1 adet klima iç ve dış ünitesi çalındı.

Meydana gelen klima hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT ekipleri ortak çalışma yaptı.

Çalışmaarda klimaları H.T., B.D ve M.K adlı şahısların çaldıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli H.T. Samsat'ta, M.K. ve B.D. adlı şüpheliler ise Adıyaman merkezde bulunan evlerinde yakalanırken, çalınan klimalar da muhafaza altına alınarak mağdurlarına teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi.