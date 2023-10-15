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Adıyaman'da jandarmadan sıkı denetim
GÜNDEM 15.10.2023, 09:17
Adıyaman İl Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.ADIYAMAN (İGFA) - İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince şehrin belli bölgelerinde vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemleri alınırken, kontroller sıklaştırıldı.
Denetimlerde, yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı.
Kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrollerinin yapıldığı denetimde ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konularında uyarılarda bulundu.
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