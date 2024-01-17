Adıyaman'da Jandarma evde piyade tüfeği ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalarda, A.A. adlı şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 184 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.