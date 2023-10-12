Adıyaman'da Jandarma ekiplerinden şok uygulama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Jandarma bölgesinde şok uygulamalar gerçekleştirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bağpınar yolu üzerinde bulunan K20 konteyner kent önünde her gün belirli saatlerde asayiş denetimi yapıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma sorumluluk bölgesinde halkın huzur ve güveninin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması amacıyla ‘Şok yol kontrol araması gerçekleştirildi. Uygulamaya jandarma asayiş ve jandarma motosiklet timleri eşlik etti.