Adıyaman'da jandarma devriyesinde 2 gözaltı

Adıyaman'da biri uyuşturucu, diğer ruhsatsız av tüfeği bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) -Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, yapılan istihabri çalışmalarda yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında H.Ç. isimli şahsın üzerinde 1 kilo 15 gram esrar maddesi bulunduğu tespit etti. Suç ile ilgili yapılan araştırmalarda araziye gizlenmiş şekilde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 6 kilo 15 gram esrar maddesi ele geçirilen H.Ç Jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

Bu arada jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.T. isimli şüpheli şahsın silah bulundurduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 adet oluklu kama, 1 adet muşta ele geçirileen şahıs adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.