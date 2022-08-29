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Adıyaman'da izinsiz kenevir yetiştiriciliğine 1 gözaltı

GÜNDEM 29.08.2022, 18:07
Adıyaman'da izinsiz kenevir yetiştiriciliğine 1 gözaltı

Adıyaman'da Çelikhan'a bağlı Gölbağı Köyü'nde ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şüphelinin tarlasında 46 kök izinsiz kenevir yetiştirdiğini tespit etti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Gölbağı köyü Totik mevkiinde M.A. isimli şahsın İzinsiz Keneviri Bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin planlı ve titiz çalışması neticesinde şüpheli şahsın tarlasında yapılan arama sonucunda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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