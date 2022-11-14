Adıyaman'da intihara kalkışan bir kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti

Adıyaman'da intihar etmek isteyen iki çocuk babasını İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ikna etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da binanın teras katına çıkan ve intihar etmek isteyen M.S’yi olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Alınan bilgiye göre olay Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir binanın en üst katına çıkarak intihar etmek isteyen M.S'yi fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri genci ikna etmek istedi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de, M.S ile konuşarak intihar etmekten vazgeçirdi.

İntihardan vazgeçen M.S olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.