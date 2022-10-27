Adıyaman'da iki haftalık narkotik icraatı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, 10-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği narkotik uygulamalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da 10-26 Ekim 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan narkotik uygulamasında 71 farklı uyuşturucu operasyon gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 83 şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekipleri şüpheli şahısların üstlerinde ve mekanlarında yaptıkları aramalarda ise toplamda; 70,96 Gr Esrar maddesi, 122,36 Gr Metamfetamin Mad., 677 Adet Sentetik Ecza Hap, 30,91 Gr Sentetik Kannabinoid Mad., 2,64 Gr Eroin Maddesi, 2 Adet Ectasy Hap, Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 25 Adet kartuş ve 21 Adet Fişek ele geçirdiği kaydedildi.