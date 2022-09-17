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Adıyaman'da iki grup sokakta çatıştı
GÜNDEM 17.09.2022, 13:53
Adıyaman'ın Ulucami Mahallesi'nde tartışan iki grup arasında çıkan çatışmada 2kişi yaralandı.Adıyaman Sanal Haber / (ADIYAMAN İGFA) Olay öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonrası C.Y ve H.S tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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