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Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması
GÜNDEM 11.10.2023, 09:22
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güven uygulaması düzenlendi.ADIYAMAN (İFA) - Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlenen denetimde 515 şahıs arandı ve 208 araç kontrol edildi.
Gerçekleşen denetim sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı.
1 şahsa adli idari işlem ve 16 bin 816 TL cezai işlem uygulandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, genel asayiş ve güvenliğin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
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|15. Başakşehir
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|8
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|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3
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