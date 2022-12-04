Adıyaman'da hem plakasız, hem şase numarasız motosikletin sürücüsüne gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin devriye sırasında 'plakasız motosikleti' fark edilmesi üzerine yapılan incelemede şase numarasının da silindiği tespit edilince sürücü, gözaltına aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından plakasız motosikleti fark edildi.

Polisin 'dur' ihtarı sonrası motosiklet üzerinde inceleme yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede motosiklet üzerinde yapılan incelemede şase numarasının silindiği fark edilince incelemek üzere polis merkezine götürüldü.

İsmi açıklanmayan sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.