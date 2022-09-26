Adıyaman'da havaya ateş edip kaçtılar!

Adıyaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya 5 el ateş edip kaçtılar.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla havaya 5 el ateş edip kaçtılar.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelmelerin ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.