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Adıyaman'da havaya ateş edip kaçtılar!
GÜNDEM 26.09.2022, 10:06
Adıyaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya 5 el ateş edip kaçtılar.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla havaya 5 el ateş edip kaçtılar.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelmelerin ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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