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Adıyaman'da hakimiyeti kaybetti, park halindeki araca çarptı!
GÜNDEM 02.11.2023, 09:08
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü, park halindeki başka bir araca çarparak takla attı.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi istikametinde seyir halindeyken sürücüsü belirlenemeyen 27 RN 976 plakalı aracın şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybederek, park hâlinde ki 06 EF 2877 araca çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin sürücüye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından gerekli tedaviyi uygulamak için Adıyaman Eğitim ve Araştırma götürdü.
Kaza ile tahkikat başlatıldı.
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