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Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
GÜNDEM 24.01.2024, 18:09
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) -Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı– Malatya karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.
Gölbaşı ilçesi yönünde ilerleyen H.E. yönetimindeki 27 ARL 475 plakalı hafif ticari aracın kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerin gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı 4 kişi ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
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