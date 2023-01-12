Adıyaman'da gümrük kaçağı telefonlara el konuldu

Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları aramada kaçak olduğu belirlenen 25 adet cep telefonuna el koyaren, şahısla ilgili yasal işlem başlattı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirdi.

1 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.