Adıyaman'da gençler sordu, Milletvekili Aydın cevapladı

Adıyaman Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman İGC Tv’nin hazırladığı canlı yayın programında gençlerle buluştu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti tarafından TPAO Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Adıyaman İGC TV’nin Canlı Yayında Milli Sporcular, Engelli Sporcular ve Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri tecrübe paylaşımı programında Adıyaman Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet AYDIN ile sohbet tadında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Yusuf Dündar’ın yaptığı programa gazeteci Hacı Mustafa Çeliker, Selçuk Akbaş ve gençlerin sorularını cevaplayan Milletvekili Aydın" Adıyaman'ın Gençlik ve Spor alanında çok hızlı bir ivme kazandığını ve sporun tabana yayılması için Adıyaman’a önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde gençlik ve spor yatırımlarına tüm halkın erişim sağlaması için yoğun gayretler sonucunda kente birçok spor tesii kazandırdıklarını ifade eden Aydın, "AK Parti hükümetlerinden önce maalesef genlerimize ve spora yönelik hiçbir çalışma yoktu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye başta olmak üzere ilimizde gençlerimize ve spora yönelik sayısız yatırımlar yaptık. İlimizde öğrenci yurtlarımıza büyük bir yatırım yaparak 460 kişilik yatak kapasitesinden 7338’e çıkartarak öğrencilerimizin barınma sorununu kökten çözdük. Gençlerimiz daha çok spor yapsın tüm imkânlardan faydalanasılar diye 2002 yılında 9 olan tesis sayımızı 156’a çıkardık, halen yapımı devam eden ve proje aşamasında olan 43 adet tesisimizde inşallah en kısa zamanda tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

2002 yılında milli sporcu sayısının sadece 5 kişi olduğunu anımsatan Aydın, yapılan yatırımlarla bugün bu sayının 148’e çıktığını, lisanslı sporcu sayısının da bin 736 iken bugün 59 bin 27’ye ulaştığını kaydetti.

"3 adet Gençlik Merkezimiz, 7 Adet Genç Ofisimiz Gençlerimizin hizmetinde" diyen Milletvekili Aydın, "Adıyaman'da merkez ve ilçelerinde spor kültürünü yansıtacak, gençlerin taleplerini karşılamak üzere yüzme havuzu, Gençlik Merkezi, kamp tesisi gibi diğer tesis ihtiyaçlarına yönelerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geleceğin teminatı gençlere ne yapılsa azdır. Bizler bulunduğumuz makamlarda Adıyaman'a ve gençlerine yönelik sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik imkânların artırılmasına yönelik gayretlerimize devam edeceğiz. Bu memleket bizim, bu gençler bizim. Bu anlamda Adıyaman'ı gençliğin ve sporun incisi bir kente dönüştürmek için var olan gücümüz ile çalışacağız” diye konuştu.