Adıyaman'da forklift yaşlı adama çarpıp kaçtı!

Adıyaman’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan forklift sürücüsü olay yerinden kaçtı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Mahmut Dede'ye sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir fortlift çarptı.

Meydana gelen kazada Mahmut Dede yaralanırken kimliği belirsiz fortlif sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Dede, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.