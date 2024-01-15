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Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
GÜNDEM 15.01.2024, 13:34
Adıyaman'da jandarma ekipleri 'silah kaçakçılık' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheliyi yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'silah kaçakçılığı' suçundan yargılandığı davada 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan M.Ö.'ün kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, M.Ö.'ün bulunduğunu belirlediği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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