Adıyaman'da faturasız temizlik malzemelerine el konuldu!

Adıyaman'da piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan ve yasal olmayan yollarla temin edilen temizlik malzmeleri ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, yasal olmayan yollar ile temin edilen kaçak (irsaliyesiz ve faturasız ) temizlik malzemelerinin araç ile sevk edileceği bilgisi alınması üzerine Çelik Köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu.

Sürücülüğünü M.K. isimli şahsın yaptığı 23 plakalı araçta yapılan kontrolde 250 adet çamaşır deterjanı, 100 adet bulaşık deterjanı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan sahte olduğu belirlenen temizlik malzemesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili kaçakçılık ile mücadele kapsamında adli işlem başlatıldı.