Adıyaman'da faciadan dönüldü

Suya gömülüp mahsur kalan aracın yardımına itfaiye ekipler koştuADIYAMAN SANAL HABER (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı cendere köprüsü altında mahsur kalan otomobilin imdadına Kahta itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Cendere köprüsüne piknik amaçlı giden Hamza Yiğit ve ailesi suyun yükselmesiyle otomobilleri suya gömüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kahta İtfaiye ekipleri sevk edildi olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçı halatla suyun içinden çıkardı. Çıkarılan araçtaki su tahliyesini yaptıktan sonra kurtarıcı yardımıyla araç olay yerinden alındı.

Öte yandan İtfaiye ekiplerinin yardımı olmazsaydı araç suyun içimde gömülü kalacağı öğrenildi. Çevredekiler ise, "Soruyoruz neden burda bir yetkili veya kurtarıcı yok. Cevap bekliyoruz suya gömülen çocuk olsaydı" diye yakındı.