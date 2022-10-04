Adıyaman'da Eylül'de 45 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri ile resmi ekipler; yapmış olduğu şok ve dar bölge uygulamalarında çok sayıda suç aleti, çalıntı motosiklet ve aranan şahsı yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - İl genelinde şok ve dar bölge uygulamalarında denetimleri sıklaştıran Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eylül ayı içerisinde yaptıkları uygulamalara ilişkin özeti kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Adıyaman'daki uygulamalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet çalıntı motosiklet, 18 adet tescilsiz motosiklet, 5 adet uyuşturucu madde ele geçiren ekipler aranan 45 şahsı da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nba bağlı ekiplerin Adıyaman'da huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaları aralıksız sürdüreceği kaydedildi.