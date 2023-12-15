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Adıyaman'da evlere dadanan hırsız suçüstü yakalandı
GÜNDEM 15.12.2023, 17:59
Adıyaman’da evlerden hırsızlık olayından çok sayıda dosyası bulunan şahıs Asayiş ekiplerinin başarılı çalışması sonucu suçüstü yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre hırsızlık suçundan 2 yıl 5 ay aranması olan ve çok sayıda dosyası bulunan şahsı yakalamak için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı aranan ve kayıp şahıslar büro ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen titiz çalışmalar dolayısıyla ekiplerce takibe alınan M.S., Yeni Mahalle'de bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Ekiplerce hemen gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
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