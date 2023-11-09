Adıyaman'da esnaf-müşteri tartışmasında kan aktı!

Adıyaman'da akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde müşteriyle esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ile müşteri arasında çıkan tartışma silahla yaralamayla sonuçlandı.

M.Y.,(26) adlı şahıs tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşan yaralı şahıs, ameliyata alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişi gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlattı.