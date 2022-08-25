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Adıyaman'da eşi ile tartıştı, kendini yakmak istedi!
GÜNDEM 25.08.2022, 14:23
Adıyaman'da eşi ile tartışan bir kişi sokak ortasında kendini benzin ile yakmak istedi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Eşi ile tartışan E.D (33) adlı şahıs, sokak ortasında elindeki benzin ile kendisini yakmak istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.D'yi ikna ederek elindeki benzin şişesini aldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.D'yi polis merkezine götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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