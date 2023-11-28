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Adıyaman'da Emniyet'ten hareketli gece
GÜNDEM 28.11.2023, 09:18
Adiyaman'da, hasarlı olan bir binada hırsız var ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan hasarlı binada hırsızlık için giren şahısların olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi.
4 katli hasarlı bina içerisine giren polis ekipleri binayı didik didik aradı.
Ekiplerin yaptığ aramalarda bina içerisinde kimseyle karşılaşılmazken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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