Adıyaman'da elektrik akımına kapılan iki arkadaş ağır yaralandı

Adıyaman'da arkadaşlarının evine giderek damda sohbet eden iki arkadaştan biri dalgınlıkla elektrik teline çıplak elle dokunarak akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmak isteyen diğer kişi de akıma kapılarak ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Erdemir Lisesi yakınlarında ikamet eden A.G. isimli arkadaşlarının evine giden H.F. ile A.S., evin damında bir süre oturarak sohbet etti.

İki çocuk evlerine gitmek üzere damdan indikleri esnada H.F., damın yanından geçen elektrik teline çıplak elleriyle tutundu. A.S.ise akıma kapılan arkadaşını kurtarmak isterken akıma kapılarak çarpıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.