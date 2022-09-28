Adıyaman'da duyarlı sakin motosiklet hırsızını kovaladı!
Adıyaman’da bir motosikleti çalmak isteyen hırsızı gören vatandaş hırsızı korkutarak kaçırdı.ADIYAMAN (İGFA) - Olay akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.
Ev sahiplerinin evde olmamasını fırsata çevirmek isteyen Suriye uyruklu hırsız, gözüne kestirdiği 02 FS 353 plakalı motosikletin yanına giderek, direksiyon kilidini kırıp motosikleti çalıştırmadan ara sokağa girdi. Bu esnada plakasını sökerken mahalle sakinlerinden Muhammet Aslan isimli şahısla karşılaştı. Plakayı söken şahsa 'ne yapıyorsun' dediği sırada motosikleti bırakıp kaçmaya başladı.
Duyarlı mahalle sakini, hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, eşkâlini aldığı hırsız için arama çalışmaları başlattı.
Hırsızın olay yerinde bıraktığı motosiklet içinde inceleme başlatılırken, öotosiklet sahibine teslim edildi.
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