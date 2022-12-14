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Adıyaman'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
GÜNDEM 14.12.2022, 09:59
Adıyaman’da Narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmak isteyen sürücünün kullandığı otomobilden ve üzerinden uyuşturucu madde çıktı. 3 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak, hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre Karapınar Caddesi'nde devriye görevinde bulunan Narkotik ekipleri durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki A.Ü., S.D. ve A.B., kaçmaya başladı. Araçtaki şüpheliler, kovalamacanın ardından Narkotik ekiplerince yakalandı.
Araçla kaçmaya Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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