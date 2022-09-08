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Adıyaman'da demir korkuluk çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

GÜNDEM 08.09.2022, 06:18
Adıyaman'da demir korkuluk çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'da demir korkulukları çalarken görülen 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Yapımı devam eden bir inşaattan demir korkulukları çalarken polis ve bekçiler tarafından fark edilen şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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