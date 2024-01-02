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Adıyaman'da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
GÜNDEM 02.01.2024, 10:08
Adıyaman’da pide fırınında karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Olay geçtiğimiz gün Eski Besni Caddesi üzerindeki bir pide fırınında meydana geldi.
Mehmet D. İsimli zanlı Fırında husumetlisi Ramazan Karataş ile karşılaştı ve husumetlisini bıçaklayarak öldürmüştü.
Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan zanlı bugün sağlık kontörlünden ardından hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.
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