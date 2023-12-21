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Adıyaman'da cezaevi firarisi yakalandı
GÜNDEM 21.12.2023, 13:34
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda; hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'da “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 11 Yıl 3 Ay ağır hapis cezası ile aranan M.Ç isimli şahıs, düzenlenen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Hükümlü şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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