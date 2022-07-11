Adıyaman'da çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.ADIYAMAN SANAL HABER (ADIYAMAN İGFA)

İddiaya göre, Suriye uyruklu aile, ilçeye bağlı Kızılin Köyü, Göksu Çayı'nda piknik yaptığı esnada, aile fertlerinden Ömer Yusuf (22) ile kardeşi Suad Yusuf (15) serinlemek için suya girdi.

Göksu Çayı üzerinde kurulan HES Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla çayın debisi yükselince iki kardeş suda mahsur kaldı. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine Suad Yusuf kurtarılırken, ağabeyi Ömer Yusuf suda kayboldu.

Öte yandan, ihbarla bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler suda arama yaptı.

Yusuf'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.