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Adıyaman'da çalıntı motorsikletle kaçışa gözaltı!

GÜNDEM 26.09.2022, 08:53
Adıyaman'da çalıntı motorsikletle kaçışa gözaltı!

Adıyaman’da yunus ekipleri tarafından yakalanan plakasız motosiklet çalıntı çıkınca sürücü gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

Yunus ekipleri tarafından M.B  yönetimindeki plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulunuldu.

Polislerin ihtarına uymayan sürücü ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Motosiklettin sorgusunda çalıntı çıkması üzerine motosiklet çekici ile otoparka çekilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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