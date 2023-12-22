Adıyaman'da çalınan motosiklet terk edilmiş olarak bulundu

Adıyaman’da park halinde olan bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından akşam saatlerinde çalınmıştı. Çalınan motosiklet, terk edilmiş halde Bekçiler tarafından bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da, birkaç gün önce çalınan park halindeki motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi üzerinde park halinde olan 02 ABG 549 plakalı motosiklet, park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından akşam saatlerinde çalındı.

Motosiklet olay yeri yakınlarında terk edilmiş bir şekilde Bekçiler tarafından bulundu.

Polis ekipleri motosikleti çalan şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.