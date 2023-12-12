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Adıyaman'da çalınan bisiklet sahibine teslim edildi
GÜNDEM 12.12.2023, 09:40
Adıyaman'da bir evin bahçesinden çalınan bisiklet, asayiş ekiplerinin sıkı takibi sonucu failiyle birlikte yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzünü gizlemek suretiyle bir evin bahçesinden bisiklet hırsızlığı olayı gerçekleştiren olayı aydınlattı.
Ekiplerin hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalarda şüpheli şahıs tespit edilerek sıkı takibe alındı. Aynı şahsın daha önceki tarihlerde meydana gelen iki farklı olayın da şüphelisi olduğu tespit edildi.
Şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, evin bahçesinden çalınan bisiklet temin edilerek sahibine teslim edildi.
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