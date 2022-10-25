Adıyaman'da çaldıkları motosikletlerle yakalandılar
Adıyaman'da motosikletlerin satıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerinin yaptığı sıkı takiple iki şüpheliyi çaldıkları 2'si şase numaraları silinmiş ve parçalanmış, 6 motosikletle birlikte yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde çalınan motosikletlerin Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olduğu ve parçalanarak satıldığı yönünde bilgi alınması üzerine yapılan planlı ve titiz çalışma yaptı. M.G. ve R.D. isimli şahısların motosikletleri çaldıklarını tespit etti.
Şahısların çalmış olduğu 6 adet motosiklet ile 2 adet şase numarası silinmiş ve parçalanmış motosikletle yakayı ele verdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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|14. Göztepe
|9
|11
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|9
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|16. Altay
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|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
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|7
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
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|12
|21
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|11
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|7. Fulham
|12
|18
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|11
|16
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|11
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|12
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|13. Crystal Palace
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|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
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|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
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|9
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|12
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
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|20
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|11
|18
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|8. Osasuna
|11
|17
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|11
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|10
|15. Almeria
|11
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|17. Getafe
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