Adıyaman'da bir haftada 41 uyuşturucu operasyonu!

Adıyaman'da 28 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan Narkotik uygulamasında 41 farklı operasyonda yasal işlem başlatılan 43 şahısdan 4'ü tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri il ve ilçelerde son bir hafta da 41 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Alınan bilgiye ögöre, operasyonlarda toplamda 43 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslardan 2 bin 522,8 gram esrar maddesi, 34,11 gram metamfetamin, 459 adet sentetik ecza hap, 4,4 gram sentetik kannabinoid, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman narkotik ekipleri, il ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadelelerini sürdüreceği öğrenildi.

