Adıyaman'da bekçiler tarafından demir hırsızları yakalandı!
6 Şubat'ta yaşanan depremler ardından boşaltılan binadan hırsızlık yaptığı tespit edilen yaşları küçük olan 4 şüpheli mahalle bekçilerinin devriye görevleri sırasında yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Merkez 2. Çevreyolu Zey Caddesi üzerinde hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.
İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında boşaltılan evlerin çevresinde polis ekipleri ve mahalle bekçileri devriye görevlerini sürdürürken, bekçilerin devriyesi sırasında şüpheli şekilde el arabası ile ilerleyen 4 şahıs durduruldu.
Durdurulan şüphelilerin aracında demir kesme makası ile demir yığını ele geçirildi.
Şüphelilerin yıkılan ve ağır hasarlı olan binalardan aldıklarını tespit edilirken, yaşları küçük olan şüpheli 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet götürüldü.
El arabasında çalınan demirler polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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