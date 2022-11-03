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Adıyaman'da bandrolsüz sigaralara el konuldu
GÜNDEM 03.11.2022, 13:24
Adıyaman'da 700 pakete yakın bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında çay ve tütün tespit köpeği ile yol kontrol çalışması yapıldı.
KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de hazır bulunduğu uygulamada, H.Ö adlı şahsın kullandığı araç durduruldu.
Aracın erzak dolabı içerisine gizlenmiş 690 paket çeşitli markalarda yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi.
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