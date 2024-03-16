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Adıyaman'da bağ evine baskın
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.ADIYAMAN
GÜNDEM 16.03.2024, 09:35
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.Ö isimli kişinin bağ evi ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 74 tabanca mermisi ve 32 fişek ele geçirildi.
M.Ö. isimli şahıs adli makamalra sevk edilerek tutuklandı.
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