Adıyaman'da askeri araç kaza yaptı! 3 yaralı
Adıyaman’da devriye görevi yaparken devrilerek takla atan askeri zırhlı araçtaki askerlerden 3'ü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Kömür Beldesinde devriye görevi yaparken devrilip takla atan askeri araçtaki askerlerden 3’ü yaralı.
Alınan bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Adıyaman merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür Beldesi yakınlarında meydana geldi.
Devriye görevi yaptığı belirtilen ‘Kirpi’ adı verilen askeri zırhlı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada Ramazan E., Abdullah D., Emircan K., isimli askerler yaralanırken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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