Adıyaman'da asayiş ekiplerinin sahadaki titiz çalışması

Adıyaman'da müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli asayiş büro ekiplerinin sahadaki titiz çalışmasıyla yakalandı.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkezde Asayiş Şube ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahısın yapılan sorgulamasında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçlarından 7 Yıl 2 ay 20 gün 7 adet suç kaydı olan M.T., gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesi sonrasında adli makamlara sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, cezaevine sevk edildi.