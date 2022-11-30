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Adıyaman'da aranan şahıs Jandarma'dan kaçamadı
GÜNDEM 30.11.2022, 09:59
Adıyaman'da kasten adam suçundan dolayı aranan şahıs Jandarma'nın sıkı takibi sonucu yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bir bağ evinde "Kasten Öldürme Suçundan" (10) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. adlı şahsın saklandığı bilgisi üzerine harekete geçildi.
Ekiplerin yaptığı planlı ve titiz çalışma sonucunda A.K. isimli şahıs, saklandığı bağ evinde yakalandı.
A.K. jandarmadaki ifadeleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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