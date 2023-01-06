Adıyaman'da aranan 4 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da 2014 yılından bu yana kasten öldürme suçundan aranması olan 4 şahıs yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da 12 yıl ile 19 yılı aşkın hapis cezaları bulunan kasten adam öldürme suçundan aranan 4 şahıs yakalandı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranmaları olan T.S.B., B.C.B. ve S.C. adlı şahıslar ile M.G.U. adlı şahıs ise yapılan müşterek çalışmalar sonucu Ankara'da yakalandı.

Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.