Adıyaman'da aranan 2 zanlı yakalandı

Adıyaman'da haklarında hapis cezaları bulunan hükümlüler kovalamaca sonucu yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin sıkı takibiyle aranması olan A.A'nın 42 ayrı hırsızlık suç kaydı ve hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu, Ö.V.'nin ise uyuşturucu madde satın alma bulundurma kullanma suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit edildi.

Tespit ettikleri mahallede kovalamaca sonucu yakalanan hükümlüler, ifadelerin ardından cezaevine gönderildi.