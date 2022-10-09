Adıyaman'da annesini rehin aldı!

Adıyaman'da psikiyatri hastası genç, hastaneye yatırılacağını öğrenince evde annesini rehin aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da 30 yaşındaki R.G., psikiyatri tedavisi için hastaneye yatırılacağını öğrenince evin kapısını içeriden kilitleyip annesi 62 yaşındaki A.G.'yi bıçak tehdidi ile rehin aldı. Özel Harekat Polisleri, kapıyı kırdırıp içeriye girdi. R.G., polis gözetiminde ambulansla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Psikiyatri hastası olduğu belirtilen R.G.’yi, annesi A.G. hastaneye götürmek istedi.

Annenin "Doktorun telefon etti. Serviste yer boşalmış. Hastaneye gidelim" demesi üzerine R.G,. evin kapısını içeriden kilitlerken, mutfaktan aldığı bıçakla annesini tehdit ederek dışarı çıkmamasını istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve Özel Hareket sevk edildi.

Polis ekiplerine kapının açılmaması dolayısıyla Özel Hareket Polisleri kapıyı kırıp içeriye girdi. Polislere karşı herhangi bir mukavemette bulunmadığı belirtilen R.G., polis gözetiminde ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen anne A.G.'de "Çocuğum Psikiyatri hastası. Hastaneye gitmek istemedi. Bana bir zarar vermedi" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.